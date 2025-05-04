بيراميدز يعلن سبب غياب محمد حمدي عن مباراة الفريق أمام فاركو

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي بيراميدز، سبب غياب الظهير الأيسر للفريق محمد حمدي عن مباراة الفريق أمام فاركو، المقامة حاليا في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي نادي بيراميدز حاليا نظيره فاركو اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة للمرحلة الختامية ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقال مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "أن محمد حمدي خضع للعديد من الفحوصات الطبية، التي أثبتت إصابته بجزع فى الأنكل، مما أدى إلى استبعاده عن مباراة الفريق اليوم أمام فاركو".

وأضاف: "اللاعب يحتاج من أسبوع إلى 10 أيام، للعودة إلى الملاعب والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق".

ويذكر أن فريق بيراميدز يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني الأهلي صاحب الـ 43 نقطة.

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