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هدفا مبابي في مباراة ريال مدريد وسلتا فيجو الدوري الإسباني (فيديو)

04:57 م الأحد 04 مايو 2025
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    مبابي
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    احتفال مبابي (1)
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    احتفال مبابي (2)
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كتب ـ محمد الميموني:

سجل النجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد كيليان مبابي هدفين لفريقه بمرمى سلتا فيجو بالمباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثية مقابل هدفين مساء اليوم الأحد بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 39 و48 من عمر اللقاء.

ورفع الفوز رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 75 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

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مبابي ريال مدريد ريال مدريد ضد سلتا فيجو هدف مبابي
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