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ماييلي ورمضان يقودان هجوم بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري المصري

04:38 م الأحد 04 مايو 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو في الخامسة من مساء اليوم، على استاد المكس في رابع جولات مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وبتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا

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