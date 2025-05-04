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إلغاء معسكر منتخب مصر بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز

04:22 م الأحد 04 مايو 2025
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قرر اتحاد الكرة إلغاء معسكر منتخب مصر المقبل المقرر له شهر يونيو المقبل بعد تحديد موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك يوم 5 يونيو المقبل.

وهو ما يعني إقامة معسكر منتخب مصر بدون اللاعبين الدوليين بصفوف الزمالك وبيراميدز بجانب لاعبي الأهلي الذين سيتواجدون مع فريقهم للمشاركة بكأس العالم للأندية لذا تم إلغاء المعسكر.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتي وديتين خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل وهي المباريات التي تضيف نتائجها لترتيب المنتخب في التصنيف الدوري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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