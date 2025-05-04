مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

3 2
15:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

"ظلم كبير عكس المنافس".. بيراميدز يهاجم رابطة الأندية لهذا السبب

04:21 م الأحد 04 مايو 2025

شعار بيراميدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث نائب المدير الرياضي لنادي بيراميدز، المعتصم سالم، عن ضغط مباريات الفريق وإقامتها بشكل ثابت نهارا عكس باقي الأندية المتنافسة معه على لقب الدوري والتي تقرر رابطة الأندية أن تخوض مبارياتها مساء.

وقال سالم في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز: "تعرضنا لظلم كبير في مرحلة حسم الدوري، بسبب خوض ٧ مباريات من أصل 8 لقاءات خارج ملعبنا، وقرعة الذكاء الاصطناعي ظلمتنا بسبب جدولة المباريات والملاعب والمواعيد".

وأضاف: "القرعة لم ترحمنا وأسفرت عن خوضنا للمباريات نهارا عكس كافة الأندية المنافسة لنا التي تخوض مبارياتها في توقيت مسائي".

وأتم: "هدفنا المنافسة على كافة البطولات ولا أضع المبررات لتصدير المشاكل بل على الرابطة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز المعتصم سالم الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إلغاء معسكر منتخب مصر بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات