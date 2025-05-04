تحرك مفاجئ.. زيزو يتراجع ويخطر الزمالك بالعودة للتدريبات والمعسكرات

كتب- محمد خيري:

قدم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، تظلما بشكل رسمي لناديه، عن العقوبات التي صدرت ضده مؤخرا، بسبب انقطاعه عن التدريبات ورفضه حضور التحقيقات.

وعن طريق محاميه أشرف عبدالعزيز، أسل زيزو تظلما لناديه، يخطرهم بالتراجع عن موقفه، والموافقة على العودة للتدريبات والمعسكرات الخاصة بالفريق الأول، بجانب حضور التحقيقات داخل النادي.

وجاء نص خطاب محامي زيزو كالتالي:

بالإشارة إلى الرسالة الواردة إلينا عن طريق البريد الإلكتروني، والمعنونة بـ"إخطار بتوقيع عقوبات"، الصادرة من ناديكم الموقر بتاريخ 30-4-2025، فإن اللاعب يتظلم من قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للأسباب الآتية:

1- اللاعب ينفي كل العقوبات المذكورة بإخطار توقيع العقوبات شكلاً ومضموناً لكونها كاذبة ولا تمت للواقع بصلة.

2- اللاعب لم يترك أو يغادر التدريب يوم 8-4-2025 بدون إذن، واللاعب كان متواجدا داخل الملعب، والشاهد على ذلك كاميرات المراقبة، والتسجيلات التي تؤكد ذلك.

3- اللاعب لم يصدر منه أي إساءة إعلامية أو نشر تصريحات أو أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

4- اللاعب لم يسئ للنادي أو أعضاء مجلس الإدارة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

5- لا توجد أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تتضمن إساءات للنادي أو أعضائه أو أي أفراد آخرين.

6- اللاعب لم يرفض ولم يمتنع عن الحضور للاجتماع مع مسؤولي النادي أو الجهاز الفني أو الإداري للفريق، وأن غير الحضور السابق الذكر ليس له الحق في الاجتماع باللاعب أو التفاوض معه.

7- أما بشأن العقوبات الإدارية لتغيب اللاعب عن التدريبات فقد طلب اللاعب مراراً وتكراراً تأمينه والحفاظ على سلامته وأمنه وعدم تعرضه للأذى من أعضاء النادي ورواده والعاملين به، وكان ذلك بعد كل المشاحنات التي حدثت ويعلم بها مسؤولو النادي، وحال كان مسؤولو النادي يرون أنه لا توجد مخاوف ومخاطر تهدد أمن وسلامة اللاعب لما رفضوا التعهد بالحفاظ على سلامته وأمن اللاعب.

8- اللاعب لم يتمرد ولم يخالف النظام العام للنادي، وأنه طالب بمستحقاته المتأخرة لدى النادي بالطريق القانوني، وعندما علم من وسائل الإعلام بإحالته للتحقيق طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء التحقيق داخل الاتحاد ولكن مسؤولي النادي رفضوا ذلك رفضاً تاماً.

وبناء على ذلك:

- أولاً: قبول التظلم شكلاً لتقدمه به في المواعيد القانونية.

- ثانياً: وفي الموضوع:

١- اللاعب يتظلم من كل العقوبات الواردة بإخطار بتوقيع عقوبات.

٢- اللاعب يخطركم باستعداده التام للحضور للتحقيق معه وإعلامه بموعد التحقيق للحضور.

٣- اللاعب يخطركم بأنه مستعد للحضور للتدريبات والمعسكرات للفريق الأول لكرة القدم وإعلامه بموعدها للحضور.