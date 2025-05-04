القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن اتخاذ مسؤولو النادي الأهلي قراراً بعدم تجديد إعارة أحمد عابدين لصفوف سيراميكا كليوباترا على أن يعود المدافع الشاب للانتظام بصفوف القلعة الحمراء بالموسم المقبل في ظل المستويات التي يقدمها حاليًا مع المنتخب ببطولة أمم أفريقيا للشباب.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إلى أن الأهلي يرغب في عودة اللاعب لحل أزمة خط الدفاع بالموسم الجاري وتكرر إصابات اللاعبين في هذا المركز بجانب عدم وضوح موقف رامي ربيعة من تجديد تعاقده مع النادي.

ونوه المصدر إلى أن عابدين سيتم قيده بقائمة فريق الشباب بالنادي الأهلي في الموسم المقبل لذا لن يهدر مركزًا في قائمة الفريق الأول.

وكان الأهلي قد أعار عابدين إلى صفوف سيراميكا كليوباترا للحصول على فرصة اللعب بصورة أكبر واكتساب المزيد من الخبرات.

وخاض صاحب الـ 19 عاماً مع فريق سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري 3 مباريات بواقع 87 دقيقة لعب.

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