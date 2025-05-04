من هو اللاعب كريم البركاوي الصفقة المحتملة للزمالك ؟

الأحد 04 مايو 2025

03:41 م الأحد 04 مايو 2025

كتب ـ محمد الميموني:

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن حصول نادي الزمالك على توقيع النجم المغربي بصفوف الرائد كريم البركاوي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا:

- يلعب في مركز المهاجم

- قيمته التسويقية مليون يورو

-تم تصعيده للفريق الأول بنادي حسنية أكادير موسم 2013/2014

- انضم لصفوف الرائد السعودي موسم 2020/21

- سجل خلال الموسم الحالي مع الرائد 10 أهداف خلال 21 مباراة.

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