من هو اللاعب كريم البركاوي الصفقة المحتملة للزمالك ؟
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كتب ـ محمد الميموني:
كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن حصول نادي الزمالك على توقيع النجم المغربي بصفوف الرائد كريم البركاوي.
ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا:
- يلعب في مركز المهاجم
- قيمته التسويقية مليون يورو
-تم تصعيده للفريق الأول بنادي حسنية أكادير موسم 2013/2014
- انضم لصفوف الرائد السعودي موسم 2020/21
- سجل خلال الموسم الحالي مع الرائد 10 أهداف خلال 21 مباراة.
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