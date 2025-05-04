بعد تحديد نهائي الكأس.. هل يعلن الأهلي صفقة زيزو رسميًا في العيد؟

كتب - محمد عبد الهادي:

يستحوذ أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك، على عناوين المشهد الكروي المصري في الآونة الأخيرة، في ظل الأنباء المتواترة عن اقترابه من الانتقال إلى النادي الأهلي، بعد تعثر مفاوضات التجديد مع القلعة البيضاء، واقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم الجاري.

ورغم كثرة الحديث حول الصفقة وانقطاع اللاعب عن تدريبات الزمالك، إلا أن اللوائح الدولية تمنع إعلان انتقال اللاعب لأي نادٍ جديد قبل نهاية الموسم المحلي رسميًا، وهو ما جعل الترقب سيد الموقف حتى تحديد موعد ختام الموسم.

ومع تحديد اتحاد الكرة موعد نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو المقبل، أصبح هذا التاريخ هو النقطة الفاصلة، حيث يُعد نهاية الموسم المحلي رسميًا، وبالتالي يحق للأهلي بعدها مباشرة الإعلان عن الصفقة وقيد اللاعب.

متي سيعلن الأهلي عن صفقة زيزو؟

بشكل لافت، يتزامن يوم 6 يونيو "أول أيام عيد الأضحى المبارك"، ومع أول أيام العيد يسمح فيه للأهلي بقيد زيزو بشكل قانوني، مما يُرجح أن يكون العيد هو الموعد المنتظر لإعلان الصفقة رسميًا، في حال إتمام الاتفاق النهائي.

ويُذكر أن فترة القيد للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية ستبدأ من 1 يونيو وحتى 10 من الشهر ذاته، ما يعزز رغبة الأهلي في إنهاء كافة التفاصيل سريعًا لقيد زيزو ضمن قائمته المشاركة في البطولة العالمية.