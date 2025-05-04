8 معلومات.. من هو الجزائري يسري بوزوق صفقة الزمالك المنتظرة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الجارية، فتح المفاوضات مع أكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، ومع اقتراب بدء الميركاتو الصيفي، ارتبط اسم اللاعب الجزائري يسري بوزوق بالانضمام للقلعة البيضاء.

وكشفت صحيفة "الشرق الرياضية السعودية"، عبر تقرير لها اليوم الأحد عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع اللاعب الجزائري يسري بوزوق لشراء ما تبقى من عقده من الرائد السعودي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن اللاعب الجزائري يسري بوزوق كالتالي:

1- يبلغ يسري بوزوق من العمر 28 عامًا، فهو من مواليد 18 أغسطس 1996.

2- يلعب في مركز الجناح الأيمن والهجوم، ويستخدمه قدمه اليمنى.

3- تبلغ قيمته التسويقية مليون و60 ألف يورو، بحسب آخر تحديث بموقع "ترانسفير ماركت".

4- بدأ يسري بوزوق مسيرته الكروية بالانضمام إلى مركز تدريب نادي بارادو وتم تصعيده للفريق الأول في 2017، ثم انتقل للرجاء المغربي.

5- انضم للرائد السعودي في يناير 2025 قادمًا من الرجاء المغربي في صفقة انتقال حر.

6- يسري بوزوق فسخ عقده مع الرجاء المغربي قبل 6 أشهر من نهاية عقده بعد طلب إعفاءه من مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا بسبب أزمة الخريطة المغربية المتواجدة على قميص فريقه حينها.

7- توج يسري بوزوق هدافا للدوري المغربي في 23-2024 بـ14 هدفا من 27 مباراة، مع مساهمته بـ9 تمريرات حاسمة.

8- شارك بوزوق في 67 مباراة خلال مسيرته مع الرجاء المغربي أحرز خلالها على 20 هدفا في كل المسابقات.