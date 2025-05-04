وكيل السولية: اللاعب يحصل على 15 مليون ويستحق التكريم بصورة أكبر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال تامر النحاس وكيل لاعب وسط الأهلي عمرو السولية، إن موكله جدد تعاقده بـراتب 15 مليون جنيه في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن اللاعب يتم تجهيزه للعمل بالنادي مستقبلاً.

وأشار النحاس، خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مساء أمس السبت، إلى أن اللاعب يستحق الحصول على تكريم بصورة أكبر من التي ينالها مع الفريق، مضيفًا:"طريقة التفاوض مع السولية لم تكن الأفضل ولكن كان المقابل جيدًا وعلى يقين أن محمود الخطيب رئيس النادي لم يكن يعلم شيئًا عن شكل التفاوض مع السولية حين جددّ بالموسم الماضي".

وأوضح وكيل السولية أن اللاعب قد جددّ راتبه بالموسم الماضي براتب 15 مليون جنيه وهو أقل من بعض اللاعبين بالفريق حتى وإن كان بفارق بسيط، مردفًا:"أتحدث عن التقدير المعنوي للاعب الذي يعد أحد الكوادر المستقبلية بالنادي".

وأتم النحاس تصريحاته بالتنويه إلى أن الأهلي يفكر في تجهيز عمرو السولية للعمل داخل النادي بالحصول على بعض الدورات:" ولكنني أرى أن اللاعب يستطيع الاستمرار في الملاعب لموسمين أو 3 على الأقل".

السولية كان قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من صفوف الشعب الإماراتي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2015 ـ 2016.

وشارك السولية مع الأهلي في الموسم الحالي بـ 20 مباراة سجل خلالها هدفين .

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