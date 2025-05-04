هل طلب الأهلي من قائد الفريق الرحيل؟.. الغندور يكشف الحقيقة

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة طلب الأهلي رحيل لاعبه عمرو السولية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والاكتفاء بما قدمه في الفترة الماضية.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: "في الفترة الماضية عمرو السولية قائد الأهلي، تلقى عرض ليبي وتم فتح نقاش وقتها بين اللاعب ومسؤولي الأهلي وتم منح اللاعب الفرصة لحسم مستقبله سواء بالاستمرار أو الرحيل".

وأضاف: "في الساعات القليلة الماضية حدث تواصل جديد من الجانب الليبي لمعرفة موقف اللاعب سواء هناك ترحيب بالفكرة أم لا والعرض أصبح عرضين".

واختتم تصريحاته: "الأهلي ما زال على موقفه وينتظر قرار عمرو السولية سواء بطلبه التجديد لموسم جديد أخير أو الرحيل عن صفوف الفريق".

وابتعد عمرو السولية عن المشاركة بشكل أساسي، مع الفريق الأحمر، خلال تولي القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر، وعاد مرة أخرى للمشاركة في المباراة الماضية تحت قيادة عماد النحاس.