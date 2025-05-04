القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك كيف يخططون لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفهم للموسم الجديد.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أنهم يروا أن الفريق في حاجة لتدعيم بخطي الوسط والهجوم، مضيفًا:"بالكتير 3 أو 4 صفقات".

وأوضح المصدر أن الصفقات قد تتضمن التعاقد مع ثلاثة محترفين ولاعب محلي على حسب نتائج تقييم اللاعبين الأجانب بصفوفه حتى نهاية الموسم الجاري.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن الاسماء التي يتم تداولها بخصوص التعاقد معها خلال الانتقالات الشتوية يوجد منها من فاوضه النادي بالفعل ولكن لم يتم حسم أي صفقة بصورة نهائية حتى الآن.

ويتواجد بصفوف الزمالك 5 أجانب مثل: التونسي سيف الجزيري ومواطنيه أحمد جفالي، حمزة المثلوثي والمغربيين محمود بنتايج وصلاح الدين مصدق..

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