3 نهائيات وذكريات أليمة.. ماذا يفعل الزمالك بنهائي الكأس في شهر يونيو؟

كتب- محمد عبدالهادي:

بعد إعلان اتحاد الكرة المصري إقامة نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس مصر يوم 5 يونيو 2025، تعود الذاكرة إلى 3 مباريات خاضها الزمالك في نهائي البطولة خلال شهر يونيو عبر تاريخ المسابقة.

وتمكن الزمالك خلال الـ3 نهائيات السابقة من تحقيق فوزًا واحدًا وخسر اثنتين، وهو ما يمنح مواجهته المرتقبة في يونيو المقبل طابعًا خاصًا، فهل يعيد الأبيض كتابة التاريخ في الشهر ذاته، أم تتكرر الذكريات المخيبة.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، تفاصيل نهائيات كأس مصر التي خاضها الزمالك في شهر يونيو كالتالي:

النهائي الأول للزمالك في شهر يونيو كان في 26 -6-1931، وكان ضد النادي الأهلي، وانتهى بتفوق واضح للمارد الأحمر بنتيجة 4-1، ليحصد الأحمر حينها لقبه الثاني على التوالي والسادس في تاريخ البطولة.

سجل للأهلي كل من مختار التتش، مصطفى كامل طه، لبيب محمود، ومحمود مهران، بينما سجل رمزي برسوم هدف الزمالك الوحيد.

النهائي الثاني للزمالك في يونيو كان يوم 16 من عام 2002، وكان ضد غزل المحلة وفاز الفارس الأبيض بهدف نظيف كان بمثابة تتويج بعد صيام طويل ببطولة كأس مصر.

وسجل هدف التتويج في هذا المباراة عبد الحليم علي في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، ليمنح الأبيض تتويج بعد سنوات من الغياب لحصد اللقب.

النهائي الثالث للزمالك في شهر يونيو كان ضد الأهلي، وذلك يوم 16 من عام 2006، وخسر الأبيض من غريمه المارد الأحمر بنتيجة 3-0.

أحرز عماد متعب هدفين في الدقيقتين 20 و69، وأضاف عماد النحاس الهدف الثالث في الدقيقة 36، وأضاع حينها أبو تريكة ضربة جزاء تصدى لها محمد عبد المنصف حارس الزمالك.