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رسالة ساخرة من فاركو لبيراميدز قبل صدام الليلة: "إحنا كوم تاني"

01:56 م الأحد 04 مايو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

وجه الحساب الرسمي لنادي فاركو، رسالة ساخرة لفريق بيراميدز، قبل المباراة المرتقبة مساء اليوم الأحد، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري بالمرحلة النهائية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي فاركو، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": موسم الثلاثية ده كوم.. وإحنا كوم تاني خالص!".

ووضع حساب فاركو في رسالته لنادي بيراميدز، صورة لشخصية من فلم أجنبي بطله "العملاق ثانوس"، من سلسلة أفلام مارفل، وظهر في قبضة يده ثلاث شعارات لأندية الأهلي والزمالك وصن داونز.

ويلتقي بيراميدز وفاركو مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

ويتربع فريق بيراميدز على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد فاركو في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

ويبحث بيراميدز عن التتويج بثلاثية تاريخية هذا الموسم، حيث بات قريبًا من التتويج بالدوري المصري، وتأهل للمباراة النهائية من بطولتي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

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