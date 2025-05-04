عمرو أديب يوجه رسالة للأهلى: "عدلوا عقود اللاعيبة زي زيزو"

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة لمسؤولي النادي الأهلي حول صفقاته الجديدة، وذلك بعد أنباء اتفاقه على التعاقد مع زيزو من الزمالك والتونسي محمد بن رمضان والجزائري زين الدين بلعيد.

ويبحث النادي الأهلي في الفترة الحالية، على تمديد عقود أكثر من لاعب سينتهي عقده بنهاية الموسم، وعلى رأسهم رامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية".

ونشر عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "أكس" تويتر سابقًا: "بصراحه يعنى ، وده أمر ميخصنيش بس للحق هو لازم تعديل عقود لاعيبة الأهلى بعد عقد زيزو، الواحد يكون عادل كده".

وواصل عمرو أديب: " وبعدين مش هتفرق فى ميزانية النادي كتير، ده الشناوي لوحده وزنه دهب وهو يعنى مايشبهوش بن شرقى وبن غربى وبن شار وبن رمضان وبن شعبان.

واختتم:" أومال نادى غنى وفلوسه كتير ويجعله عامر ومبروك عليكو العقود والأهم من العقود تظبيط العقود".