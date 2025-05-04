"للهروب بالصدارة".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفاركو

كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول لنادي بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة بيراميدز وفاركو، في الخامسة عصر اليوم الأحد، على استاد برج العرب، في الجولة الرابعة للمرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

ويسعى فريق بيراميدز، للابتعاد بالصدارة، الذي يحتلها برصيد 47 نقطة، والاستمرار في الانتصارات، من أجل الاقتراب من التتويج بلقب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفاركو

وتنقل مباراة بيراميدز وفاركو، في الخامسة عصرا، على قناة أون تايم سبورتس 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة، ويتفوق على أقرب منافسيه الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة وبفارق 4 نقاط، ويليه الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.