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بيان عاجل.. اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد وملعب نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز

01:14 م الأحد 04 مايو 2025

كأس مصر

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كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الموعد الرسمي لمباراة الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس مصر بعد تعديله.

وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي، أنه تقرر إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وكان اتحاد الكرة المصري، أعلن في وقت سابق، إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يوم 20 مايو المقبل، دون تحديد الملعب.

واعترض نادي بيراميدز، على الموعد السابق، لنهائي كأس مصر، بسبب تعارضه مع موعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام صنداونز المقرر له يوم 24 مايو الحالي في جنوب أفريقيا.

وكان الزمالك صعد لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، وفي المقابل تأهل فريق بيراميدز، بعد إقصاء فريق البنك الأهلي بنتيجة 4\0.

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الزمالك بيراميدز الزمالك وبيراميدز نهائي كأس مصر
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