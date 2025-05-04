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"بتكسف اتكلم في الموضوع ده".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجله مقابل 7 ملايين دولار

12:47 م الأحد 04 مايو 2025
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    مصطفى شوبير من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    مصطفى شوبير من تدريبات الأهلي اليوم
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء3
  • عرض 6 صورة
    مصطفى شوبير بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة، حول وجود عرضا ضخما بقيمة 7 ملايين دولار، من نادي فالنسيا، للتعاقد مع نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "بالمناسبة أنا بتكسف اتكلم في الموضوع ده بس هتكلم، كل الكلام اللي اتقال حول عرض بـ7 ملايين دولار لضم مصطفى شوبير لصفوف فالنسيا الإسباني كلام لا أساس له من الصحة".

أضاف: "الشركة تواصلت مع الأهلي بشكل رسمي، وبالتحديد مع كابتن محمد يوسف، وحصل كلام كثير جدا جدا، وهى شركة تسويق ومن ضمن الأندية اللي بتتعامل معاها فالنسيا وخيتافي الإسبانيان".

وأوضح: "فيه كلام للشركة مع النادي الأهلي نعم، ولكن مافيش عروض ولا 5 مليون ولا 7 مليون".

أكمل: "مصطفى شوبير تحت أمر الأهلي، الأهلي هيقول له أقعد هيقعد، آه حلمه الاحتراف زي أي لاعب في الدنيا، وفيه كلام جدي جدا من شركة التسويق، وهى نفس الشركة المسؤولة عن عمر مرموش على فكرة".

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