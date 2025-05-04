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"ده يسعدني وبطمن الجمهور".. ميدو يتحدث لمصراوي عن كواليس صفقات الزمالك

12:16 م الأحد 04 مايو 2025

أحمد حسام ميدو

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كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، حقيقة الحصول على توقيع بعض اللاعبين، خلال الساعات الماضية، لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت بعض التقارير، حصول نادي الزمالك، على توقيع بعض اللاعبين، منهم محمد فتحي لاعب البنك الأهلي، وإنهاء المفاوضات أيضا لضم المغربي كريم البركاوي لاعب فريق الرائد السعودي.

قال ميدو، في تصريحات خاصة: "كل الأسماء اللي بيتم طرحها، حاليا لتعاقد الزمالك معها غير صحيحة وده بيخليني سعيد أن مفيش أي حد يعرف أي حاجة عن شغلنا".

وأضاف: "بأكد لجمهور الزمالك أن مفيش حد هيلبس التيشرت الأبيض إلا اللي يستحق يرتديه فقط، ولن نتعاقد مع أي صفقات لا تفيد الفريق".

واختتم تصريحاته: "نحن في مرحلة مبكرة من موسم الانتقالات، وبطمن جمهور الزمالك مش هنوقع مع اي لاعب إلا مع لاعبين على مستوى مميز جدا".

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