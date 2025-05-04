7 معلومات عن مباراة الأهلي وحرس الحدود الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن مباراة قوية بين فريقي الأهلي وحرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري بالمرحلة الثانية.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وحرس الحدود مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر أون تايم سبورت.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية أبرز 7 معلومات عن مباراة الأهلي وحرس الحدود كالتالي:

1- آخر ظهور للأهلي بالدوري كان ضد بتروجيت وفاز بنتيجة 3-2، بينما آخر ظهور لحرس الحدود كان ضد بيراميدز وخسر بنتيجة 2-1.

2- سبق والتقي الأهلي والحرس في 38 مباراة سابقة، فاز المارد الأحمر في 29 لقاء وخسر في 4 وتعادل 5.

3- يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

4- القيمة التسويقية للأهلي تبلغ 33.90 مليون يورو،بينما تبلغ القيمة التسويقية للحرس 3.55 مليون يورو.

5- أول مباراة جمعت بين الأهلي والحرس فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف.

6- الأهلي لم يتلق أي هزيمة من الحرس في أخر 10 مباريات جمعت بينهما، حيث فاز في 9 وتعادل في لقاء.

7- يحتل عماد متعب نجم الأهلي السابق صدارة هدافي مباريات الفريقين برصيد 9 أهداف.