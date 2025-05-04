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"مفاضلة في مركز".. وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود

11:51 ص الأحد 04 مايو 2025
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    الأهلي وبتروجيت
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    الأهلي وبتروجيت
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وبتروجيت
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وبتروجيت
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وبتروجيت
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وبتروجيت
  • عرض 8 صورة
    الأهلي وبتروجيت
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني لفريق الأهلي، عماد النحاس، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة حرس الحدود في الدوري.

ويستضيف فريق الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم الأحد نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الأهلي وحرس الحدود

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة حرس الحدود بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي أو مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - وسام أبو علي - طاهر محمد.

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر و مثلها عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

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