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مجموعة التتويج.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

11:05 ص الأحد 04 مايو 2025

فريق الأهلي

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كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

وتنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره حرس الحدود، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي،، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة بالدوري المصري.

وتعد هذه المباراة الثانية للأهلي بقيادة مدربه الجديد عماد النحاس (المؤقت)، بعد رحيل السويسري مارسيل كولر الذي رحل بعد توديع دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي.

حيث قاد عماد النحاس الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة الماضية على حساب، بتروجيت، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

تنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس1، الناقل الحصري البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويدخل الأهلي المباراة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 43 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع، برصيد 22 نقطة.

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