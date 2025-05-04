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كيف أنقذ فيرمينو موسمه مع أهلي جدة في 12 مباراة؟

08:52 ص الأحد 04 مايو 2025

فيرمينو

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد النجم البرازيلي بصفوف أهلي جدة السعودي، فيرمينو، مساء يوم أمس السبت، جائزة أفضل لاعب بدوري أبطال آسيا للنخبة.

فيرمينو صاحب الـ 33 عاماً كان قد ساهم في تتويج الأهلي لأول مرة بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة حين صنع هدفي فوز الفريق أمام نظيره كواساكي الياباني في النهائي والذي سجلهما كل من مواطنه جالينو والإيفواري فرانك كيسيه.

وهي الختام الذي أربك الحسابات لدى مسؤولي النادي الأهلي الذين كانوا قد رفعوا اسم فيرمينو من قائمة الفريق المحلية لتسجيل محترف آخر في ظل رؤيتهم عدم الاستفادة منه بأفضل صورة.

فيرمينو كان قد خاض 17 مباراة بقميص الأهلي في الدوري السعودي بالموسم الحالي سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 لزملائه خلال 1216 دقيقة لعب بعدما كان قد سجل 9 أهداف وصنع سبعة خلال 34 مباراة خاضها بقميص الأهلي في الموسم الماضي لذا لم تكن أرقامه مشجعة لاستمراره في ظل توّهج زملائه الأجانب بالفريق.

ولكن نجح اللاعب البرازيلي الدولي في استغلال دوري أبطال آسيا للنخبة لإثبات قدراته وفاعليته إذ ساهم بـ 13 هدفًا خلال 12 مباراة شارك بها مع الفريق بواقع تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 أهداف لزملائه وهي المساهمات الحاسمة في مسيرة الفريق للتتويج لتطالب الجماهير باستمراره.

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فيرمينو كيف أنقذ موسمه 12 مباراة أهلي جدة
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