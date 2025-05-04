3 أهداف من مواجهة الأهلي لفريق حرس الحدود



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم الأحد نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري.

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر و مثلها عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويدخل لاعبو المدرب عماد النحاس المباراة ونصب أعينهم عدة أهداف نستعرض ثلاثة منها:

1) تأكيد الثقة في عماد النحاس

تولى عماد النحاس مهمة القيادة الفنية للأهلي في الجولة الماضية أمام بتروجت خلفًا للمدير الفني السويسري مارسيل كولر.

الأهلي كان قد أنهى تعاقده مع السويسري كولر بعد ودافع دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي.

ونجح عماد النحاس في الاختبار الأول بالفوز بثلاثية مقابل هدفين ويحتاج لتكرار الفوز حين يلتقي بحرس الحدود لتأكيد الثقة مع الجمهور والإدارة.



2) ملاحقة بيراميدز

يرغب الأهلي في تحقيق الفوز كذلك لمواصلة ملاحقة بيراميدز على صدارة جدول ترتيب المجموعة على أمل تعثر الفريق السماوي خلال المواجهات المقبلة.

بيراميدز سيحصل عند الخامسة عصر اليوم ضيفًا على نظيره فاركو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

3) تأكيد الصحوة الحمراء

عاد فريق الأهلي في مباراته الماضية أمام بتروجت لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المباراتين الماضيتين أمام صن داونز ؛ إذ انتهت مباراة الذهاب بدور نصف النهائي بالتعادل السلبي ثم تكرر التعادل في مباراة الإياب ولكن بهدف لكل فريق.

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