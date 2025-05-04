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الأهلي

- -
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برايتون

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16:00

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18:30

ليفربول

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- -
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جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

04:22 ص الأحد 04 مايو 2025

كرة قدم

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كتب - محمد القرش:


تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في بعض الدوريات والبطولات الكبرى حول العالم اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.


ويلاقي تشيلسي نظيره ليفربول في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه الأهلي منافسه حرس الحدود بالدوري المصري الممتاز.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي


برينتفورد ضد مانشستر يونايتد - 4 عصرا - beIN SPORTS HD 1


برايتون ضد نيوكاسل - 4 عصرا - beIN SPORTS HD 2


وست هام ضد توتنهام - 4 عصرا - beIN SPORTS HD 5


تشيلسي ضد ليفربول - 6.30 مساء - beIN SPORTS HD 1


مواعيد مباريات الدوري الإسباني


ريال مدريد ضد سيلتا فيجو - 3 عصرا - beIN SPORTS HD 3


إشبيلية ضد ليجانيس - - 5.15 مساء - beIN Xtra 1


إسبانيول ضد ريال بيتيس - 7.30 مساء - beIN SPORTS HD 3


ريال سوسيداد ضد أتلتيك بيلباو - 10 مساء - beIN SPORTS HD 3


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي


إمبولي ضد لاتسيو - 1.3 ظهرا - AD Sports Premium 1

مونزا ضد أتالانتا - 4 عصرا - AD Sports Premium 1


روما ضد فيورنتينا - 7 مساء - AD Sports Premium 1


بولونيا ضد يوفنتوس - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1


مواعيد مباريات الدوري المصري


فاركو ضد بيراميدز - 5 مساء - OnTime Sports 1


الأهلي ضد حرس الحدود - 8 مساء - OnTime Sports 1

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جدول مباريات اليوم الأحد القنوات الناقلة
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