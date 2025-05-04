جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة



كتب - محمد القرش:



تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في بعض الدوريات والبطولات الكبرى حول العالم اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.



ويلاقي تشيلسي نظيره ليفربول في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه الأهلي منافسه حرس الحدود بالدوري المصري الممتاز.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



برينتفورد ضد مانشستر يونايتد - 4 عصرا - beIN SPORTS HD 1



برايتون ضد نيوكاسل - 4 عصرا - beIN SPORTS HD 2



وست هام ضد توتنهام - 4 عصرا - beIN SPORTS HD 5



تشيلسي ضد ليفربول - 6.30 مساء - beIN SPORTS HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ريال مدريد ضد سيلتا فيجو - 3 عصرا - beIN SPORTS HD 3



إشبيلية ضد ليجانيس - - 5.15 مساء - beIN Xtra 1



إسبانيول ضد ريال بيتيس - 7.30 مساء - beIN SPORTS HD 3



ريال سوسيداد ضد أتلتيك بيلباو - 10 مساء - beIN SPORTS HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



إمبولي ضد لاتسيو - 1.3 ظهرا - AD Sports Premium 1

مونزا ضد أتالانتا - 4 عصرا - AD Sports Premium 1



روما ضد فيورنتينا - 7 مساء - AD Sports Premium 1



بولونيا ضد يوفنتوس - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1



مواعيد مباريات الدوري المصري



فاركو ضد بيراميدز - 5 مساء - OnTime Sports 1



الأهلي ضد حرس الحدود - 8 مساء - OnTime Sports 1