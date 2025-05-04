جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
كتب - محمد القرش:
تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في بعض الدوريات والبطولات الكبرى حول العالم اليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.
ويلاقي تشيلسي نظيره ليفربول في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه الأهلي منافسه حرس الحدود بالدوري المصري الممتاز.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
برينتفورد ضد مانشستر يونايتد - 4 عصرا - beIN SPORTS HD 1
برايتون ضد نيوكاسل - 4 عصرا - beIN SPORTS HD 2
وست هام ضد توتنهام - 4 عصرا - beIN SPORTS HD 5
تشيلسي ضد ليفربول - 6.30 مساء - beIN SPORTS HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال مدريد ضد سيلتا فيجو - 3 عصرا - beIN SPORTS HD 3
إشبيلية ضد ليجانيس - - 5.15 مساء - beIN Xtra 1
إسبانيول ضد ريال بيتيس - 7.30 مساء - beIN SPORTS HD 3
ريال سوسيداد ضد أتلتيك بيلباو - 10 مساء - beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إمبولي ضد لاتسيو - 1.3 ظهرا - AD Sports Premium 1
مونزا ضد أتالانتا - 4 عصرا - AD Sports Premium 1
روما ضد فيورنتينا - 7 مساء - AD Sports Premium 1
بولونيا ضد يوفنتوس - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1
مواعيد مباريات الدوري المصري
فاركو ضد بيراميدز - 5 مساء - OnTime Sports 1
الأهلي ضد حرس الحدود - 8 مساء - OnTime Sports 1
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