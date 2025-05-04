كتب - يوسف محمد:

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم الدولي أمين عمر، لإدارة مباراة الأهلي وحرس الحدود المقرر إقامتها اليوم الأحد بالدوري المصري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره حرس الحدود اليوم الأحد الموافق 4 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، بقيادة الحكم أمين عمر، يعاونه كلا من سامي هلهل مساعد أول، أحمد صلاح مساعد ثاني، عمرو رمضان حكما رابعا، بالإضافة إلى طارق مجدي على الفار ويساعده يوسف البساطي.

أرقام الأهلي في حضور صافرة أمين عمر

وتعد هذه هى المباراة رقم 26 الذي يديرها أمين عمر للنادي الأهلي، حيث سبق أن أدار 25 مباراة للمارد الأحمر من قبل.

وخلال 25 مباراة سابق أدارها عمر للنادي الأهلي، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 17 مباراة، حضر التعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وآخر مباراة قادها عمر للنادي الأهلي، كانت في الدور الأول من بطولة الدوري المصري، خلال الموسم الحالي أمام النادي الإسماعيلي، التي انتهت لصالح المارد الأحمر بأربعة أهداف دون مقابل.