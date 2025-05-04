كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق حرس الحدود اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 43 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق بيراميدز صاحب الـ 47 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي وحرس الحدود

وتحمل مباراة اليوم بين النادي الأهلي وفريق حرس الحدود رقم 39 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن تواجها الفريقين معا في 38 مباراة من قبل.

وخلال 38 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين معا، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 29 مباراة، تلقى الهزيمة في 5 مباريات وحضر التعادل بينهما في 4 مباريات.

ويأتي نجم النادي الأهلي السابق عماد متعب، في صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 9 أهداف ويليه الثنائي محمد أبو تريكة ومحمد بركات برصيد 5 أهداف لكلا منهما.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين معا إلى موسم 2006-2007، حينما تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز على حساب حرس الحدود، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

وبالنظر إلى آخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين معا، فإننا نجد أن المنارد الأحمر نجح خلالهم، في تحقيق الفوز في 9 مباريات وحضر التعادل في مباراة ولم يتلقى الهزيمة في أي لقاء.

أقرأ أيضًا:

نجم المغرب على رأس اهتمامات أرسنال لتدعيم صفوف الفريق في الصيف

ليدز يونايتد يحصد لقب التشامبيونشيب بفارق الأهداف