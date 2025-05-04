مصدر يكشف موعد نهائي كأس مصر وملعب المباراة

كتب - مراسل مصراوي:

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، على موعد إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

وقرر اتحاد الكرة المصري، إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الفارس الأبيض وبيراميدز، يوم 5 يونيو المقبل، على ستاد "القاهرة الدولي".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إنه تعذر إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الإمارات".

وأضاف: "السبب وراء عدم إقامة نهائي كأس مصر في الإمارات، يأتي نظرا لارتباط منتخب الإمارات الشقيق بمباراة أوزبكستان، المقرر إقامتها يوم 5 يونيو المقبل وهو نفس اليوم المقرر إقامة مباراة نهائي كأس مصر فيه".

واختتم المصدر تصريحاته: "مباراة نهائي كأس مصر ستقام يوم 5 يونيو المقبل، بدلًا من الموعد المعلن عنه من قبل هو 20 مايو، نظرًا لارتباط بيراميدز بخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وكان بيراميدز تمكن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على حساب نظيره أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ويلاقي بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، يوم 24 مايو الجاري في ذهاب نهائي دوري الأبطال بجنوب أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 1 يونيو المقبل في القاهرة.

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