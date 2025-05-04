لاعب الأهلي السابق: لم أهرب من المارد الأحمر.. والواسطة موجودة في قطاع الناشئين (حوار)

كتب - محمد القرش:

أُتهم العديد من اللاعبين بالهروب من النادي الأهلي خلال فترات متغيرة عبر التاريخ أمثال، عصام الحضري وأحمد حسن كوكا وكريم حافظ وهاني سعيد، بجانب كوليبالي وريتشارد وصلاح الدين.

وواحد من هؤلاء اللاعبين، عمرو رضا، الذي بدأ مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء والذي كان أحد نجوم قطاع الناشئين ومستقبل الخط الهجومي للفريق.

وانتقل المهاجم المصري إلى نادي الوحدة الإماراتي في موسم 2014/15 بعد أزمته من النادي الأهلي، مرورا بالشارقة ووصولا إلى أسوان الذي رحل عنه بعد إصابته خلال الفترة الماضية.

وخلال حوار "مصراوي" مع اللاعب صاحب الـ26 عاما نفى كل ما تداول من أنباء بشأن هروبه خلال كل السنوات الماضية، وروى سبب رحيله عن المارد الأحمر وكيف تحدى صعوبات منافسه محترفي الدوري الإماراتي.

وجاء الحوار كالتالي:

كيف بدأت مسيرتك الكروية؟

بدأت داخل قطاع ناشئين النادي الأهلي، بمساعدة والدي الذي دائما ما يكون الداعم الأول والأساسي لي.

كيف كانت فترتك مع النادي الأهلي؟

من الجيد أن تبدأ مسيرتك الكروية في نادي مثل الأهلي، حيث اكتسبت الكثير من الصفات والخبرات، من بينهم الشخصية القوية التي دائما ما تمتع بها المارد الأحمر.

أصعب المواقف التي تعرضت لها مع النادي الأهلي

قبل رحيلي تلقيت العديد من عروض الاحتراف الخارجي، وتحدث مع المسؤولين الذين طلبوا مني توقيع عقد على بياض، وبعدها فوجئت بقرار إيقافي.

هل هناك "واسطة" في قطاع ناشئين الأهلي كما أشيع؟

بالطبع، الواسطة والمحسوبية يتواجدا في جميع قطاعات ناشئين الكرة المصرية لكن هؤلاء اللاعبين لا يستمرون كثيرا، وكنا نعتقد في بعض اللاعبين سوءا لكنهم أكدوا على أحقيتهم في اللعب للأهلي بعد تصعيدهم للفريق الأول.

احكي لنا أزمتك في الأهلي

كما قلت سابقا، الأزمة كانت عند طلبي الاحتراف بعد وصولي عدد من العروض، ثم طلبوا مني في الأهلي توقيع عقد على بياض وهو ما حدث، ثم تم إيقافي دون سبب واضح.

هل هربت من النادي الأهلي؟

كل تلك الأنباء التي أشارت إلى هروبي من الأهلي غير صحيحة، حيث تلقيت عرضا من الوحدة الإماراتي وكنت حينها لاعب هاو يحق لي الرحيل دون العودة للإدارة.

ماذا عن بدايات مسيرتك الاحترافية والصعوبات التي تعرضت لها؟

تعرضت للكثير من الصعوبات بسبب قوة المحترفين في نفس مركزي مع الوحدة لكن اكتسبت منهم الكثير من الخبرات، وهو ما حدث عند انتقالي إلى الشارقة لكن هذه المرة قدرت أشارك أساسيا في وجود محترفين أقوياء.

لماذا عدت إلى الدوري المصري وتركت الاحتراف؟

طالما ما أردت تجربة اللعب في الدوري المصري الممتاز، لذلك عدت من الاحتراف.

قبل عودتي من الإمارات تلقيت عروض من حرس الحدود وطلائع الجيش لكن لم تكتمل، وعدت عن طريق أسوان.

الفارق بين الدوري المصري والإماراتي؟

لا توجد مقارنة، الفارق كبير بين الدوري المصري والإماراتي، من حيث التنظيم والملاعب وكواليتي المحترفين.

احكي لنا فترتك منذ العودة من الاحتراف

أفضل مستوى وصلت له في الدوري الممتاز مع أسوان، لكن بعدها تعرضت للإصابة، ثم بسببها حدثت أزمة مع الإدارة التي تقدمت بشكوى ضدها الآن.

رأيك في الأجور التي يتقاضاها اللاعبين في الدوري المصري حاليا؟

غير طبيعي وعقلاني، لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق الحصول على أكثر من 10 مليون جنيه مصري.

رأيك في صفقة انتقال زيزو للأهلي ومدى تأثيرها؟

صفقة انتقال زيزو للأهلي قوية جدا، وهتغير موازين الانتقالات في مصر خلال الفترة المقبلة.

إلى أين يمكن للأهلي الوصول في كأس العالم للأندية؟

اتمنى أن يصل الأهلي إلى مراحل متقدمة في مونديال العالم، لكن المؤشرات الحالية غير جيدة.

طموحاتك خلال الفترة المقبلة؟

طموحاتي ليس لها حدود، واتمنى من ربنا يرجعني من الإصابة التي تعرضت لها، ويكرمني في ما هو قادم لأن الإصابة عطلتني.