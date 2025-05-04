إبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع زين الدين بلعيد

كتب - يوسف محمد:

كشف مقدم البرامج إبراهيم فايق، وجود مفاوضات قوية من قبل النادي الأهلي، بضم المدافع الجزائر زين الدين بلعيد، لاعب فريق سانت تريدين البلجيكي.

وقال فايق في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "تجربة بلعيد الحالية في الدوري البلجيكي مع فريق سانت تريدين، ليست الأفضل له لذلك من الممكن أن ينضم إلى الأهلي في الفترة المقبلة".

وأضاف: "تجربة بلعيد الحالية في الدوري البلجيكي مع فريق سانت تريدين، ليست الأفضل له لذلك من الممكن أن ينضم إلى الأهلي في الفترة المقبلة".

ويسعى النادي الأهلي، إلى تدعيم صفوف فريقه بأقوى الصفقات خلال الفترة الحالية، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المارد الأحمر، دخل في مفاوضات قوية مع المدافع الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل الانتقال إلى فريق سانت تريدين البلجيكي.

ويذكر أن بلعيد شارك رفقة الفريق البلجيكي خلال الموسم الحالي، في 15 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف خلالهم.

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