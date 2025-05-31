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"بين شوطي المباراة".. نقل لاعب الزمالك إلى المستشفى بعد إصابته أمام فاركو

10:59 م السبت 31 مايو 2025
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    دونجا في فقرة الساحر ببرنامج رامز ايلون مصر (2)
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    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
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    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
  • عرض 7 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
  • عرض 7 صورة
    احتفال نبيل عماد دونجا بهدفه في مرمي بلاك بولز
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

تعرض نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام فاركو اليوم، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتوجه دونجا لاعب وسط الفارس الأبيض إلى إحدى المستشفيات القريبة من ستاد القاهرة، بعد استبداله بين شوطي مباراة فريق أمام فاركو اليوم، للخضوع لفحوصات طبية وأشعة على الضلوع، عقب الإصابة التي تعرض لها في المباراة.

وكان اللاعب تعرض لإصابة في الضلوع خلال الشوط الأول للمباراة، وفضل الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الطبي استبدال اللاعب بين شوطي المباراة، لعدم تفاقم الإصابة.

وستحدد الأشعة حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة اليوم، حتى يتمكن الجهاز الطبي من وضع البرنامج العلاجي والتأهيلي اللازم للاعب، خلال الفترة المقبلة.

وتمكن نادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره فاركو، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري "دوري نايل".

ورفع نادي الزمالك، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 47 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد فريق فاركو عند النقطة رقم 32 في المركز السابع.

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نادي الزمالك الدوري المصري إصابة نبيل دونجا مباراة الزمالك وفاركو
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