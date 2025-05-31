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"بعد نهاية الموسم".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

10:35 م السبت 31 مايو 2025
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    امام عاشور
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    امام عاشور وزيزو
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور وحسين
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    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي (1)
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    إمام عاشور 1
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    شيكابالا وناصر منسي
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    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى الزمالك
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    ناصر منسي
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كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم السبت 31 مايو الجاري، منافسات الموسم الحالي 2024-2025 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بمباراة جمعت بين فريقي الزمالك أمام نظيره فاركو، انتهت لصالح الفارس الأبيض بهدفين دون مقابل.

ولم يتمكن مهاجم نادي الزمالك ناصر منسي، من تسجيل أي هدف في مباراة اليوم أمام فاركو، ليفقد فرصة اللحاق بإمام عاشور متصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدفا.

وتوج نجم وسط النادي الأهلي إمام عاشور رسميا، بجائزة هداف الدوري المصري خلال الموسم الحالي، برصيد 13 هدفا وبفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثاني أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي صاحب الـ 12 هدفا.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي

1 ـ أمام عاشور (الأهلي) 13 هدفًا.

2 ـ أسامة فيصل (البنك الأهلي) 12 هدفًا.

3 ـ ناصر منسي (الزمالك) 11 هدفًا.

4 ـ وسام أبو علي ( الأهلي ) 10 أهداف.

5 ـ ياو أنور ( البنك الأهلي) 10 أهداف.

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الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري إمام عاشور ناصر منسي الزمالك وفاركو
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