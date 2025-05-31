"صاروخية".. هدف محمد شحاته مع الزمالك ضد فاركو بالدوري

كتب - محمد القرش:

سجل محمد شحاته لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف التقدم أمام فاركو، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز 2024/25.

وجاء الهدف بعد تسديدة صاروخية بالقدم اليمنى مرت من فوق الحارس محمد نديم، وسكنت الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة 26.

وبهذا التقدم، يصل الفارس الأبيض للنقطة 47 محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب اللقب.

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