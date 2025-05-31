كتب - يوسف محمد:

ضمن فريق كهرباء الإسماعيلية الصعود إلى الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، خلال الموسم المقبل 2025-2026.

وكان فريق كهرباء الإسماعيلية، ضمن الصعود إلى الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على حساب منتخب السويس اليوم، بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالجولة الأخيرة من دوري المحترفين المصري.

وأنهى فريق كهرباء الإسماعيلية موسمه في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين المصري، برصيد 74 نقطة، ليصبح ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز، رفقة وادي دجلة والمقاولون العرب.

ونادي كهرباء الإسماعيلية تم تأسيسه في عام 1980، وفقا للحساب الرسمي للنادي على "فيس بوك". مقره مدينة الإسماعيلية.

وتعرض فريق كهرباء الإسماعيلية لكبوة قوية في عام 2018، بعدما هبط إلى دوري الدرجة الثالثة المصرى موسم 2017-2018 إلى دوري الدرجة الثالثة.

وفي عام 2022 عاد فريق كهرباء الإسماعيلية إلى دوري المحترفين المصري، قبل أن يتمكن اليوم من الصعود بشكل رسمي إلى الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل 2025-2026.

ويتولى القيادة الفنية لفريق كهرباء الإسماعيلية حاليا ياسر الكناني، الذي يقود الفريق منذ يوليو من عام 2023.

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