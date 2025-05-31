تأجيل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كتب - محمد القرش:

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء في يومها المقرر الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلاً من اقامتها في الثامنة مساء لظروف تزامن يوم إقامتها مع وقفة عرفات.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد على مشاركة بطل دوري الكرة النسائية للموسم الحالي في بطولة أبطال أفريقيا موسم 25-2026.

واعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة مسابقات القسم الثالث بشطب اللاعب المعتز بالله عبد النبي لاعب مركز شباب قها في القسم الثالث.

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