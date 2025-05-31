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"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة فاركو في الدوري

07:12 م السبت 31 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فاركو، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره فاركو اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاء تشكيل نادي الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحى.

خط الدفاع : أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم : سيف جعفر، سيف الجزيري وأحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فريق فاركو في المركز السابع بجدول الترتيب، برصيد 32 نقطة.

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