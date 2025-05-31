مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

إنتر ميلان

كرة السلة

الأهلي

75 71
18:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

لأول مرة في التاريخ.. تحديد ثالث الصاعدين للدوري المصري الممتاز

07:08 م السبت 31 مايو 2025

كأس الدوري المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تمكن فريق كهرباء الإسماعيلية من حجز البطاقة الثالثة للدوري المصري الممتاز 2025/26.

وجاء ذلك بعد الفوز على نظيره منتخب السويس بثنائية مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين المصري.

ووصل فريق الكهرباء إلى النقطة رقم 74 في المركز الثالث متساويا مع أبو قير للأسمدة في النقاط.

لكن فريق إسماعيلية حسم الصعود بفضل الفوز على أبو قير بنتيجة 4-1 في الإسكندرية، والخسارة 2-1 في الدور الثاني.

وكان المقاولون العرب ووادي دجلة حسما التأهل للدوري الممتاز منذ جولتين.

اقرأ أيضًا:

"ستكون الأخيرة له".. مصدر يكشف الحكم الأقرب لإدارة نهائي كأس مصر

"4 أسماء مرفوضة".. الزمالك يطلب استبعاد حكام معينة من نهائي الكأس أمام بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري كهرباء إسماعيلية وادي دجلة المقاولون العرب دور المحترفين المصري دوري المحترفين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. موعد تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل