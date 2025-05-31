لأول مرة في التاريخ.. تحديد ثالث الصاعدين للدوري المصري الممتاز

كتب - محمد القرش:

تمكن فريق كهرباء الإسماعيلية من حجز البطاقة الثالثة للدوري المصري الممتاز 2025/26.

وجاء ذلك بعد الفوز على نظيره منتخب السويس بثنائية مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين المصري.

ووصل فريق الكهرباء إلى النقطة رقم 74 في المركز الثالث متساويا مع أبو قير للأسمدة في النقاط.

لكن فريق إسماعيلية حسم الصعود بفضل الفوز على أبو قير بنتيجة 4-1 في الإسكندرية، والخسارة 2-1 في الدور الثاني.

وكان المقاولون العرب ووادي دجلة حسما التأهل للدوري الممتاز منذ جولتين.

اقرأ أيضًا:

"ستكون الأخيرة له".. مصدر يكشف الحكم الأقرب لإدارة نهائي كأس مصر

"4 أسماء مرفوضة".. الزمالك يطلب استبعاد حكام معينة من نهائي الكأس أمام بيراميدز