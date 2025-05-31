"ستكون الأخيرة له".. مصدر يكشف الحكم الأقرب لإدارة نهائي كأس مصر

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم الأقرب لإدارة نهائي كأس مصر، بين فريقي الزمالك وبيراميدز، يوم الخميس المقبل.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز، يوم الخميس الموافق 5 يونيو المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي" في إطار نهائي كأس مصر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تضع محمد الحنفي كمرشح أول لإدارة مباراة نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز".

وأضاف: "إدارة الحنفي لمباراة نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز، تعد تكريما له باعتبار أن هذه المباراة ستكون الأخيرة له، ثم يعلن اعتزاله التحكيم نهائيا".

وكان نادي الزمالك، أعلن منذ قليل رفضه إقامة المباراة، تحت إدارة تحكيمية لعدد من الحكام المصريين وهم: "أمين عمر، محمود البنا، محمد الصباحي وطارق مجدي".

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