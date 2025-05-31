"بعد رحيله عن الفريق".. وسام أبو علي يوجه رسالة إلى عمرو السولية

كتب - يوسف محمد:

وجه وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى زميله بالفريق عمرو السولية، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن الفريق.

ونشر أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للسولية، كتب عليها: "أسطورة، قائد وشخص رائع، كان من دواعي سروري مشاركة الملعب معك، كل التوفيق يا آخي".

وأعلن النادي الأهلي، منذ قليل رحيل عمرو السولية، عقب نهاية نهاية تعاقده مع الفريق، ليرحل بعد رحلة استمرت لمدة 9 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء.

وكان عمرو السولية، انضم إلى النادي الأهلي في يناير من عام 2016، قادما من فريق الشعب الإماراتي في صفقة انتقال حر.

أرقام عمرو السولية مع الأهلي

وخلال 9 سنوات قضاها السولية داخل جدران المارد الأحمر، شارك في 342 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 34 هدفا وتقديم 29 تمريرة حاسمة.

وتوج صاحب ال 35 عاما مع النادي الأهلي بـ24 لقبا مختلفا، حيث تمكن من حصد لقب الدوري المصري في 8 مناسبات، 5 ألقاب لبطولة كأس السوبر المصري، 4 ألقاب لبطولة كأس مصر، 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لقبين لكأس السوبر الأفريقي ولقب وحيد لبطولة كأس القارات الثلاث، آسيا، أفريقيا والمحيط الهادئ.

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