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مباراة فاصلة.. الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري في دوري السوبر

06:52 م السبت 31 مايو 2025

كرة سلة - الأهلي والاتحاد1

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كتب - محمد القرش:

فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في رابع مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام «Best Of 5».

وتقدم الفريق السكندري في أولى فترات المباراة بنتيجة 28-21، وقلص المارد الأحمر النتيجة في الفترة الثانية 47-46، ليتفوق الأهلي في الفترة الثالثة 65-61، وينهي المباراة 75-71.

وانطلقت المباراة في الساعة السادسة مساءً على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وفاز الاتحاد السكندري بالمباراة الأولى، قبل أن يتعادل الأهلي في الثانية، ويعود الفريق السكندري للفوز بالمواجهة الثالثة، ليعود المارد الأحمر بالفوز في اللقاء الرابع، ليتم اللجوء إلى مواجهة فاصلة.

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