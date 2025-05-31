كتب - نهى خورشيد

وجّه عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد الإعلان عن انتهاء مشواره مع الفريق عقب أكثر من تسع سنوات بقميص الشياطين الحمر.

وكتب السولية رسالته لجمهور الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "جمهور الأهلي العظيم، جاءت لحظة الوداع.. اليوم أعلن انتهاء مشواري مع النادي الأهلي، تسع سنوات ونصف منذ اليوم الأول لي داخل جدران النادي الأهلي كنتم الداعم لي في كل لحظة وفي كل مكان، ذكريات كتير عشناها مع بعض، منها لحظات صعبة عدينا بيها سوا، ولحظات الفرح والتتويج بالبطولات، ولحظات معرفناش فيها المستحيل".

وأضاف: "فخور بما حققته مع النادي: 342 مباراة، سجلت 34 هدفاً، وصنعت 29 هدفاً، وحققت 24 بطولة، كل الشكر لجمهور النادي الأهلي وكل من زاملته داخل الملعب، كل الشكر لكل فرد داخل المنظومة،!اليوم انتهت رحلتي مع النادي الأهلي،!الحمد لله عمري ما قصّرت ولا بخلت بنقطة عرق واحدة، فخور بما قدمته، فخور بالرحلة من البداية للنهاية، أتمنى أكون أديت رسالتي على أكمل وجه، هيوحشني هتافكم ليا (عمرو يا سولية بنحبك يا أبو ليلى)".

وأكد السولية في ختام رسالته: "رسالة أخيرة لكل عمال المهمات في النادي الأهلي، شكراً على حبكم على مدار تسع سنوات ونصف، قضيت بينكم أحلى الأوقات واللحظات اللي كلها حب وأخوة، في النهاية كل التوفيق للنادي واللاعبين فيما هو قادم. انتهت رحلة اللاعب رقم 17 مع الأهلي".

يُذكر أن السولية خاض 342 مباراة رسمية مع الأهلي، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، سجل خلالها 34 هدفاً وصنع 29، وكان من الركائز الأساسية في خط الوسط، وساهم في حصد 24 لقباً مع الفريق.