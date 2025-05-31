الأهلي يشكر عمرو السولية ويفتح الباب للعودة المستقبلية

كتب - محمد القرش:

عبر النادي عن شكره الخالص للاعبه عمرو السولية بعد نهاية تعاقده، مثمنًا ما قدمه على مدار سنوات طويلة كان خلالها في مقدمة اللاعبين الملتزمين والمعروف عنهم الإخلاص والعطاء اللامحدود، والعمل على تحقيق مصلحة الفريق

وشدد النادي على أن «السولية» بذل جهودًا كبيرة مع زملائه وساهم في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات وإسعاد جماهير الأهلي، وأنه كان نموذجًا يقتدي به الشباب الصاعد في الروح والانضباط والتعاون مع كل منظومة الفريق.

وأكد الأهلي أن عمرو السولية سوف يظل واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي، إذ يتمنى النادي التوفيق للاعبه في خطواته المقبلة، وأن يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا، وسوف تتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.

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