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"4 أسماء مرفوضة".. الزمالك يطلب استبعاد حكام معينة من نهائي الكأس أمام بيراميدز

05:55 م السبت 31 مايو 2025

كأس مصر

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كتب - نهى خورشيد

خاطب نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً، للمطالبة بعدم إسناد إدارة مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز إلى أربعة من الحكام.

وحددت إدارة الزمالك أربعة حكام وهم: "أمين عمر، ومحمود البنا، ومحمد الصباحي، وطارق مجدي"، بسبب ما وصفه النادي بـ"الأخطاء التحكيمية المتكررة" التي تعرض لها الفريق خلال الموسم.

وأكد الزمالك في خطابه أن هذه الأسماء تسببت في قرارات أثرت سلباً على نتائج الفريق، موضحاً أنه سبق وتقدمت الإدارة بشكاوى رسمية في هذا الشأن، دون أن يلقى استجابة كافية.

وشدد النادي على تمسكه بحقوقه في ضمان العدالة التحكيمية خلال المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بنظيره بيراميدز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي الزمالك بنظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل، الموافق 5 يونيو، على ستاد القاهرة الدولي.

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