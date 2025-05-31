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"أحد الكوادر الفنية مستقبلا".. الأهلي يشكر على معلول

05:49 م السبت 31 مايو 2025

علي معلول لاعب الأهلي3

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كتب - محمد القرش:

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، الشكر لعلي معلول الذي أعلن رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم اليوم السبت، عبر بيان رسمي.

وجاء بيان شكر الأهلي كالتالي: "يثمن النادي الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبه علي معلول طوال فترة وجوده بين صفوف الفريق، وإخلاصه وعطائه اللامحدود، وحرصه مع زملائه على مصلحة الأهلي".

وأضاف: "وخص النادي لاعبه معلول بالشكر، والتأكيد على أن ما قدمه طوال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي محل تقدير كبير من النادي وجماهيره، وأن اسمه سوف يظل بين اللاعبين المتميزين الذين ضربوا المثل في الالتزام وتحمل المسئولية، بل وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات".

واختتم الأهلي بيانه: "يظل «معلول» واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي،، والنادي وهو يتمنى كل التوفيق للاعبه في خطواته القادمة، يؤكد أن أبوابه سوف تظل مفتوحة أمام معلول ليكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا، وسيتم توجيه الدعوة للاعب لتكريمه بالشكل اللائق".

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