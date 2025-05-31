خزينة الأهلي تنتعش بـ 1.9 مليون دولار ـ خاص

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن خزينة النادي قد انتعشت اليوم السبت بمبلغ مالي يصل إلى 1.9 مليون دولار.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، أن المبلغ يأتي كدفعة أولى من مكافآة مشاركة الأهلي بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سبق وأعلن تخصيص جائزة إجمالية لكأس العالم للأندية تصل إلى مليار دولار للأندية الـ 32 المشاركة في البطولة.

ويحصل كل فريق يشارك بكأس العالم للأندية على مبلغ 9.55 مليون دولار وتزداد قيمة المكافآة مع تقدمه بأدوار البطولة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل إذ ستخوض مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو إذ يتواجد الأهلي بمجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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