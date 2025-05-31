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"سيكمل مشواره خارج النادي".. شوبير يودع قائد الأهلي

04:17 م السبت 31 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 6 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 6 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 6 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 6 صورة
    عمرو السولية
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كتبت-هند عواد:

ودع الإعلامي أحمد شوبير، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمرو السولية، مشيرا إلى أنه سيكمل مشواره خارج الفريق.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عمرو السولية تاريخ صعب تكراره وأخلاق نادر وجودها وموهبة فرضت نفسها، نعم سيكمل مشواره خارج الأهلي لعدة سنوات".

وأضاف: "لكن أتمنى أن يكون له مكان ومكانة تليق باسمه عقب اعتزاله كرة القدم، داخل النادي الأهلي، شكرا جزيلا يانجم النجوم، وسيظل اسمك محفورا في القلوب شكرا شكرا شكرا".

وخاض عمرو السولية 25 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات بالموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وتلقى بطاقة صفراء.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن رحيل ثلاثي الفريق أكرم توفيق ورامي ربيعة وحمزة علاء، بعد نهاية تعاقدهم، فيما أعلن التونسي علي معلول انتهاء رحلته داخل القلعة الحمراء.

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عمرو السولية الأهلي رحيل قائد الأهلي علي معلول شوبير
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