كتبت-هند عواد:

يضرب بيراميدز موعدا مع التاريخ، عندما يواجه صن داونز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحثا عن اللقب الأفريقي الأول في مسيرته.

ويحل صن داونز ضيفا على بيراميدز، في الثامنة مساء غدا الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز وصن داونز بالتعادل؟

انتهت مباراة الذهاب بين بيراميدز وصن داونز، بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي حال انتهاء مباراة الإياب بنفس نتيجة الذهاب، يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويتوج بيراميدز بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، في حالة انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي، أو الفوز بهدف نظيف.

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