بيراميدز بالزي التقليدي ضد صن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا

كتبت-هند عواد:

أسفر الاجتماع الفني لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن دوانز، عن ارتداء الأول الزي الأساسي الأزرق في الأبيض.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ظهر اليوم بأحد فنادق التجمع.

ويحل صن داونز الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز، في الثامنة مساء غدا الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

ويرتدي بيراميدز الزي التقليدي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل، فيما يرتدي صن داونز اللون الأساسي الأصفر في الأزرق، والحارس اللون البنفسجي الكامل.

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