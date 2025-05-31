اتحاد الكرة يعلن فتح فترة قيد استثنائية للأهلي قبل كأس العالم للأندية

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة فتح فترة قيد استثنائي للنادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأشار اتحاد الكرة ، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أن من المقرر أن تبدأ فترة القيد الاستثنائية غداً الموافق 1 يونيو وتستمر حتى 10 من الشهر نفسه، وفقاً للحد الاقصى من المعتمد في لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بـ "كما تضمن القرار أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته في البطولة".

وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أوقعت الأهلي في مجموعة تضم أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.